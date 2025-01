N'Djaména plus propre : "Je respecte ma ville" mobilise ses volontaires

Un élan de solidarité pour une ville plus propre





L'association "Je respecte ma ville" a organisé ce samedi 25 janvier une opération de nettoyage dans les rues de N'Djaména. Plus de vingt volontaires ont répondu présent à cet appel, démontrant ainsi leur attachement à leur ville et leur volonté de contribuer à son embellissement.





Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste visant à réduire les risques et les impacts des inondations dans les zones urbaines et périurbaines de la capitale tchadienne. Les volontaires ont été mobilisés pour nettoyer les rues, les caniveaux et les espaces verts, afin d'améliorer l'hygiène et l'esthétique de la ville.





Un engagement citoyen





Le bureau exécutif de l'association a tenu à saluer l'engagement de tous les participants et à les encourager à poursuivre leurs efforts. Cette opération est un exemple concret de ce que peut accomplir la société civile lorsqu'elle est mobilisée.





Les défis à relever





Si cette initiative est louable, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la propreté de N'Djaména. La ville fait face à de nombreux défis, notamment liés à la gestion des déchets et à l'urbanisation rapide.





Conclusion





L'opération de nettoyage organisée par l'association "Je respecte ma ville" est un signal fort. Elle montre que les citoyens sont prêts à s'engager pour améliorer leur cadre de vie. Il est essentiel de multiplier ce type d'initiatives et de favoriser la participation de tous les acteurs de la société civile.