N'Djaména s'illumine : Le ministre de l'Énergie inspecte les nouveaux lampadaires solaires

Dans le cadre du vaste programme d'électrification du Tchad, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Pascale Kanabé Marcélin, a effectué une visite nocturne le 12 février 2025 pour inspecter les lampadaires solaires récemment installés dans la ville de N'Djaména. Cette initiative, portée par le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, vise à améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants.





Les 1er, 5e, 8e et 10e arrondissements de la capitale ont été les premiers à bénéficier de ces nouveaux éclairages. Le ministre a pu constater de visu l'impact positif de cette mesure sur la vie des habitants, qui peuvent désormais circuler en toute sécurité dans les rues, même la nuit.





Le ministre a insisté sur l'importance d'une distribution équitable des lampadaires, en privilégiant les zones périphériques et les quartiers les plus vulnérables. Il a également appelé à une collaboration étroite entre les autorités municipales et les équipes d'installation pour s'assurer que les besoins de chaque quartier soient pris en compte.





Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de modernisation du secteur énergétique au Tchad. L'installation de ces lampadaires solaires est un pas de plus vers un accès à l'énergie pour tous et contribue à améliorer la qualité de vie des populations.