N’Djamena : un père de famille tué à son domicile en pleine nuit, l’auteur arrêté

Le voleur s'est introduit dans le domicile et a croisé le propriétaire des lieux qui sortait des toilettes.



​"Mon frère s'est réveillé pour aller aux toilettes. Il a entendu un bruit et a compris que c'est un voleur. Le voleur voulait fuir mais a été intercepté par mon frère. Ils se sont bagarrés et le voleur a dégainé un couteau avec lequel il l'a poignardé au ventre", explique le frère de la victime à Alwihda Info. C'est au cours du transport à l'hôpital que la victime a rendu l'âme.



Après avoir entendu les cris, le frère du défunt Djimet Haroun est intervenu. Il a été poignardé à son tour mais ses jours ne sont pas en danger. Un voisin est également intervenu, permettant d'immobiliser le voleur. Contactée, la police du 2ème arrondissement a arrêté l'individu.



Le commissaire 1er adjoint du commissariat du 2ème arrondissement explique à Alwihda Info que ses équipes sont intervenues immédiatement après avoir reçu l'appel. Blessé, le voleur a été admis à l'hôpital mais se porte mieux. Ce qui permettra de le déférer la justice.



Il lance un appel à toute la population de la zone, l'appelant à collaborer avec les agents de la police afin de mettre fin à ce phénomène.



Le grand frère de la victime demande que justice soit faite. "Ce n'est pas la première fois que ce voleur s'introduit au domicile, ça fait plus de trois fois. On a l'impression qu'il a été envoyé pour tuer mon frère", dit-il, assurant qu'il ne baissera pas les bras.