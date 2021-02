N'Djamena : une campagne d'envergure annoncée contre le paludisme

"Une campagne d'envergure sera lancée la semaine prochaine pour lutter contre le paludisme à N'Djamena", a annoncé samedi le chef de l'État.Elle est dénommée : "la santé par la salubrité". Idriss Deby a demandé aux autorités, associations et jeunes de la ville de N'Djamena de soutenir cette action en faveur de la santé."Quand ont dit qu'il faut vous mobiliser pour la salubrité, il faut que tout le monde sorte apporter sa contribution. C'est comme ça que nous pourrons rendre notre ville meilleure", a exhorté le président.Fin février, le Programme national de lutte contre le paludisme a annoncé la mobilisation de 1217 agents pulvériseurs pour une prochaine opération de démoustication dans les dix arrondissements de la ville de N’Djamena, de traitement des eaux usées et d’enlèvement des ordures.De janvier 2020 au 13 septembre 2020, 571.258 cas de paludisme ont été confirmés (60,5 %), avec 1 280 décès dans tout le pays, sur les 943 040 tests effectués, a révélé l'année dernière le Comité national pour le contrôle des épidémies (CTNLE). En plus de ces chiffres, il y a eu près de 1.140.000 cas suspects basés sur des symptômes cliniques mais qui n'avaient pas été testés. Parmi ces cas suspects, 1.368 personnes sont décédées.