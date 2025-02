NLK : Le rappeur tchadien qui met des mots sur les maux de sa génération

Dans le paysage musical tchadien en pleine effervescence, le slam prend une place de choix, notamment grâce à la Coupe d'Afrique de Slam Poésie, dont la première édition s'est tenue en 2018 au Tchad. Parmi les pionniers de ce mouvement, NLK, de son vrai nom Ndorelembaye Djedouboum, se distingue par sa plume acérée et ses textes percutants. Un Artiste aux Multiples Facettes Né le 26 décembre 1991 à N'Djamena, NLK est un artiste aux multiples talents : auteur, compositeur, rappeur et slameur. Ses textes, inspirés du quotidien des Tchadiens, décrivent avec un style direct les réalités sociales, politiques et économiques de son pays. Il dénonce injustices et inégalités, résonnant comme un écho des préoccupations d'une population. Un Parcours Musical Atypique Passionné de musique dès son jeune âge, NLK commence à écrire au collège. Cependant, la pression familiale l’oblige à poursuivre des études supérieures. Ce n'est qu'après son baccalauréat en 2011 qu'il s'installe à Abéché pour ses études universitaires, où il se lance véritablement dans la musique.

Sa première scène, le 14 février 2014 à la maison de la culture Ahmat Pecos d'Abéché, marque le début de sa carrière. NLK enchaîne les scènes et collabore sur divers projets. Son single "La Police Chez Moi", sorti en 2018, lui offre une visibilité croissante. Une Plume Récompensée Le talent de NLK est reconnu par Maya's Prod, dirigée par le rappeur Makryst, qui le signe en 2019. Ses succès s'enchaînent : il remporte le concours slam champion genre organisé par Oxfam en 2020 et est nominé aux Toumaï Music Awards dans la catégorie musique francophone. Un Artiste Engagé Malgré son succès, NLK reste attaché à ses racines et aux réalités de son pays. Il utilise sa musique comme une arme pour dénoncer injustices et inégalités. Sa nature calme et posée, ainsi que sa capacité à se connecter avec son public, font de lui un artiste apprécié et respecté. Un Premier Album Prometteur En novembre 2022, NLK sort son premier album "Une Plume Dénonciatrice", un opus de huit titres qui témoigne de la richesse de son univers musical. À Suivre NLK est sans aucun doute l'un des talents les plus prometteurs de la scène musicale tchadienne. Son engagement et sa musique entraînante font de lui un artiste à suivre de près.

En fin 2024, il a annoncé un album 100% Slam médical sur les réseaux sociaux. Nul doute qu'il continuera à nous surprendre et à nous émouvoir avec ses textes engagés et ses mélodies envoûtantes.