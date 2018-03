Nadia Fettah élue « CEO of the year » aux AFRICA CEO FORUM AWARDS 2018

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, le 27 Mars 2018,-/African Media Agency (AMA)/- Nadia Fettah, Directrice générale de Saham Finances, a remporté le prestigieux prix du « CEO of the year » lors de la 6ème édition des AFRICA CEO FORUM AWARDS le lundi 26 mars. Dans son discours, elle a remercié Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique du Royaume du Maroc et Raymond Farhat, P-dg de Saham Finances, pour leur leadership et leur vision.



Elle a aussi exhorté les hommes à faire plus confiance aux femmes au sein des entreprises « Ensemble nous réussirons mieux et plus vite à construire cette Afrique dont on rêve tous, l'Afrique qui gagne, l'Afrique des champions.



Twiga Foods, la startup kenyanne qui joue les intermédiaires entre producteurs et revendeurs pour les denrées agricoles a été élue « Most promising company of the year » par un jury d'investisseurs spécialisés (IFC, TLCom et Omidyar). Dans son discours de remerciement, il a appelé les investisseurs à mobiliser plus de fonds dans l'écosystème tech.