AFRIQUE Namibie : le ministère de l’Energie accélère la mise en place d’une politique de « présence namibienne »

Le projet de politique vise à assurer une gestion nationale efficace de l'industrie pétrolière et gazière, en donnant la priorité au rôle des acteurs et des parties prenantes de l'industrie locale, dans toutes les opérations associées au secteur.

Soucieux de favoriser le développement socio-économique, la monétisation des ressources et la croissance durable, le ministère namibien des Mines et de l'Énergie a donné la priorité au développement du contenu local dans le projet de politique nationale de contenu local pour l'amont pétrolier du pays.



Le comité intergouvernemental travaillant sur le contenu namibien a fait du développement du contenu local une priorité dans l'industrie pétrolière et gazière du pays, afin d'améliorer la participation namibienne dans le secteur et de stimuler la chaîne d'approvisionnement du pays, tout en continuant à accueillir les investissements et les contributions internationales.



Conçue pour garantir l'équité et l'inclusion dans l'industrie pétrolière et gazière tout en veillant à ce que la politique soit bénéfique pour toutes les parties concernées, la politique nationale de potentiel local dans le secteur pétrolier en amont est en cours d'élaboration et sera bientôt prête à être approuvée.



« Le projet de politique trace la voie à suivre pour que les citoyens et les entreprises de Namibie puissent bénéficier de nos ressources naturelles en augmentant leur participation à l'industrie pétrolière et gazière, de l'exploration à la production et tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie », a déclaré le ministre namibien des Mines et de l'Energie, Tom Alweendo.



« Au ministère, nous nous efforçons de mettre en place le cadre nécessaire à la création d'un secteur pétrolier compétitif à l'échelle internationale, qui maximise les avantages pour notre population et tire parti de nos ressources naturelles pour un développement national plus large. Nous nous concentrons sur la recherche d'un équilibre entre l'augmentation de la participation locale et l'attraction des investissements étrangers », a déclaré le ministre Alweendo.



Les principes clés du projet de politique comprennent le développement durable des ressources, l'indépendance énergétique et la diversification économique, la garantie de la conservation de la richesse des ressources dans le pays et l'adhésion aux normes environnementales mondiales.



La politique vise à promouvoir l'inclusion sociale, la création d'emplois, une participation significative au capital des sociétés de services par des Namibiens précédemment défavorisés, en garantissant le traitement dans le pays grâce à un développement robuste des infrastructures et à des investissements dans les entreprises publiques.



En outre, la politique de contenu namibien vise à établir un cadre réglementaire stable et transparent pour le contenu namibien, en en faisant un critère pour les permis, les licences et les contrats, avec des institutions solides pour l'application. Le plan vise également à tirer parti des récents succès de la Namibie dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, et à promouvoir le transfert de technologies, de connaissances et de compétences vers les Namibiens.



L'intérêt et la participation de la communauté internationale dans le pays devraient permettre des rôles plus importants et une collaboration avec les parties prenantes de l'industrie afin de promouvoir le développement des compétences et le maintien de la valeur locale.



La politique vise également à faciliter une participation et un financement significatifs pour les Namibiens et les PME à tous les niveaux de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, en garantissant un large partage des bénéfices du développement des ressources et des mécanismes de financement innovants.



Le projet de politique de contenu namibien vise à développer une chaîne d'approvisionnement compétitive au niveau international en Namibie, à maximiser la production tout en faisant du pays une destination d'investissement privilégiée et une plaque tournante pour les biens et les services liés au pétrole et au gaz.





