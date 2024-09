Nations-Unies : « Pour regarder l’avenir, il faut regarder vers l’Afrique » (Faure Gnassingbé)

Le président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé a pris part ce 23 septembre 2024 aux travaux du sommet de l’Avenir au siège des Nations-Unies à New York aux États-Unis d’Amérique.



Cette rencontre de haut niveau a réuni dirigeants du monde, experts et acteurs de la société civile pour mener des réflexions sur les défis cruciaux de la gouvernance mondiale, face aux récents chocs internationaux notamment sanitaire, économique et sécuritaire.



A cette occasion le président de la République du Togo a prononcé une importante allocution pour mettre en exergue la problématique des différentes crises, leurs causes et les pistes de solutions. Pour le chef de l’État, à des crises systémiques et complexes, il faut des réponses globales et collectives, face à des défis notamment alimentaires, sécuritaires ou écologique actuels.



« Ma conviction profonde face à ces menaces globales est qu’il n’y a d’avenir meilleur pour les générations actuelles et futures, que dans l’action collective et coordonnée de nos États. Et cette action collective doit se mener à l’intérieur des cadres politiques mondiaux rénovés ».



« Car le multilatéralisme lui-même doit être repensé. La gouvernance de nos institutions mondiales est à de nombreux égards, obsolète et nos discussions comme nos engagements multilatéraux ont montré leurs limites pour trouver des solutions réellement efficaces. Un nouveau modèle de coopération internationale s’impose à ce stade », a indiqué le président togolais.



Ce nouveau modèle de partenariat est un impératif pour le développement socioéconomique des pays africains qui disposent déjà d’un capital humain considérable, d’une grande zone de libre-échange continentale et des opportunités d’investissement. C’est donc à raison que le chef de l’État du Togo a plaidé pour la promotion du partenariat public-privé et la création des conditions favorables à l’investissement privé.



« Pour regarder l’avenir, il faut regarder vers l’Afrique. L’Afrique va continuer à abriter la plus grande partie de la jeunesse mondiale. C’est là qu’il y a le potentiel de développement de marché le plus fort, notamment les nouveaux marchés du futur lié à l’économie verte ou bleue. C’est aussi là que nous devons expérimenter de nouveaux modèles de partenariats multipartites pour le développement et notamment avec le secteur privé » a déclaré le chef de l’État.



Abordant le cas de notre pays, en plus de la promotion du partenariat public-privé idoine comme piste de solution, le président Faure Gnassingbé a relevé la nécessité de bâtir un État fort et de renforcer le rôle de l’État dans l’aide au développement.



« Au Togo, nous nous efforçons de bâtir un État fort. Nous voyons cet État au centre de toute solution d’aide au développement et humanitaire, en collaboration avec le secteur privé et la société civile. Je constate que malgré les efforts de ces dernières années, l’aide internationale reste trop souvent déconnectée tant des besoins que des capacités des populations qui en bénéficient. C’est pourquoi il faut renforcer le rôle des États africains dans l’aide au développement comme partenaire réellement stratégique et équitable ».



Cela exige aussi le respect de la dignité et de l’égalité de la représentation des peuples africains sur la scène internationale, car « Nous ne pouvons construire un avenir meilleur que si toutes les voix sont entendues et respectées ».



Les partenaires bilatéraux et multilatéraux ont félicité le chef de l’État pour sa volonté à jouer pleinement son rôle dans ce vaste effort collectif pour façonner un avenir meilleur. Le président togolais et ses pairs ont réaffirmé leurs engagements en faveur des objectifs de développement durable et de la Charte des Nations Unies dans la perspective de renforcement de la coopération internationale et de la consolidation des bases d’un système multilatéral revigoré conformément à l’agenda 2030.



A cet effet, les États membres de l’Assemblée générale des Nations-Unies ont adopté le « Pacte pour l’avenir », à l’unanimité, ainsi que ses annexes à savoir le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures. Des documents opérationnels visent à renforcer la coopération mondiale pour s’adapter efficacement aux défis actuels, dans l’intérêt des peuples et des générations futures.