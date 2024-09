Nations-Unies : le ministre des Affaires étrangères du Tchad mène des rencontres diplomatiques

En marge des travaux de l’Assemblée générale des Nations-Unies, le ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abderaman Koulamallah, a mené une série de rencontres diplomatiques de haut niveau.



Représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, il a notamment participé, aux côtés du président de la Guinée Bissau, à une réunion dédiée au financement de la lutte contre le paludisme, soulignant l'importance de prévenir les pertes humaines et économiques liées à cette maladie.



De plus, le chef de la diplomatie tchadienne a échangé avec des homologues européens, notamment Radosław Sikorski, ministre des Affaires étrangères de la Pologne, et Mme Anne Beathe Tvinnereim, ministre de la Coopération internationale et du développement de Norvège.



Les discussions ont été axées sur le renforcement des liens bilatéraux entre le Tchad et ces nations, avec un accent particulier sur la coopération en matière de développement. Les échanges ont également abordé la situation humanitaire précaire que traverse le Tchad, qui fait face à un afflux massif de réfugiés fuyant les conflits et les crises dans la région.



Tout en saluant l’humanisme du Tchad, qui a ouvert ses frontières à ces personnes, les ministres européens ont exprimé leur soutien au Tchad pour faire face à ces crises.