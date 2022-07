INTERNATIONAL Nations Unies : les ODD et l’Afrique au centre du Forum politique

Alwihda Info | Par Florence Akano, humanitaire et journaliste indépendante. - 17 Juillet 2022

La session du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF) en 2022 a été la 10ème session du HLPF et s’est tenue à New York du 05 au 15 juillet.

Le thème du Forum politique de haut niveau 2022 était « Construire une meilleure résilience à la maladie à coronavirus (COVID-19) tout en accélérant la mise en œuvre complète du programme de développement durable à l'horizon 2030. » Les réunions comprenaient une série de rencontres ministérielles de haut niveau, des événements parallèles et des expositions, en plus d'examiner les progrès réalisés sur un certain nombre d'objectifs de développement durable (ODD) spécifiques.



Objectif de la session : évaluer les progrès accomplis

Quarante-quatre pays procédaient ainsi à des examens nationaux volontaires (ENV) de la mise en œuvre de leur programme de développement durable à l'horizon 2030. La réunion de la semaine dernière fait suite à une autre réunion de haut niveau en avril dernier, convoquée par le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, en collaboration avec ONU-Habitat, pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du nouvel agenda urbain.



Le HLPF sous les auspices de l’ECOSOC

La session s’est tenue sous les auspices du Conseil économique et social, du 5 juillet au 7 juillet, et du 11 juillet au v 15 juillet 2022. Dans le cadre du débat de haut niveau du Conseil, il comprenait un segment ministériel de trois jours, du 13 juillet au 15 juillet 2022.



Le FPHN est la principale plate-forme des Nations Unies pour le développement à long terme. Il joue un rôle essentiel dans le suivi et l'évaluation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable (ODD). Le HLPF, qui se réunit sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies, réunit tous les États membres de l'ONU, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile (ECOSOC).



L’examen de cinq ODD par le forum politique

En 2022, le HLPF procéde à des examens approfondis de cinq ODD : 4 (éducation de qualité), 5 (égalité des sexes), 14 (vie sous l'eau), 15 (vie terrestre) et 17 (réchauffement climatique) (partenariats pour les objectifs). Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF) 2022 a officiellement débuté par un appel à l'action de Collen Kelapile, président de l'ECOSOC et représentant permanent du Botswana auprès des Nations Unies, pour surmonter les défis auxquels est confrontée la communauté mondiale, soulignant de nombreuses raisons pour optimisme quant au développement durable.



Les propos de la SGA des Nations Unies et de la CEA

Vera Songwe, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), a noté qu'il est temps d'injecter de nouvelles liquidités dans les pays, et que le moyen le plus rapide d'y parvenir consiste à utiliser les DTS - à la fois le moyen d'émission de droits nouveaux et leur rétrocession.



Mme Songwe a également mentionné la facilité de liquidité et de durabilité de la CEA, qui contribuera à réduire le fardeau de la dette, tout en soulignant l'importance des mécanismes de marché récompensant l'Afrique pour la séquestration du carbone, afin que le financement de la transformation verte de l'Afrique puisse être mis à disposition.



L’Afrique au centre du HLPF

Cette année, l'Afrique est au centre du HLPF, avec la présentation de la position collective de l'Afrique du 8ème Forum régional africain sur le développement durable, et un nombre record de 21 pays africains présentant des examens des progrès du développement durable au forum.



Du 11 au 15 juillet, les ministres des pays ont présenté ces examens nationaux volontaires (ENV) et le 11 juillet, un laboratoire régional d'ENV s’est tenu pour souligner l'élan croissant derrière les examens nationaux et locaux. Amina Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, a résumé les diverses questions et politiques innovantes présentées dans les ENV pour 2022 lors de la session d'ouverture du HLPF.



Le forum s’est terminé cette semaine et l'accent continue d'être principalement mis sur l'Afrique et la reprise du monde après la pandémie du Covid-19. On s'attend à ce qu'avec une planification, des résolutions et des percées adéquates, le monde dans un avenir proche, s'éloigne des effets négatifs de la pandémie.





