INTERNATIONAL Nations unies : l'Arabie saoudite appelle à une collaboration mondiale pour lutter contre la dégradation des terres

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 28 Septembre 2024



La 16e conférence des parties à la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, qui se tiendra en décembre, devrait marquer un tournant dans la lutte mondiale contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse.

L'Arabie saoudite a appelé les décideurs politiques du monde entier à s'attaquer de toute urgence à la dégradation des terres, à la sécheresse et à la désertification avant la 16 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) COP16 à Riyad en décembre. Chaque seconde, l'équivalent de quatre terrains de football de terres saines se dégradent, ce qui représente 100 millions d'hectares par an.



Lors de l'événement "Road to Riyadh" organisé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies et ouvert par le prince Faisal bin Farhan Al Saud, ministre des affaires étrangères, l'Arabie saoudite a exhorté les délégués à se préparer à prendre des mesures décisives en décembre, en présentant une feuille de route pour l'action et l'engagement internationaux et en dévoilant le programme thématique de la conférence des parties.



Le futur président de la COP16 et ministre saoudien de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, l'ing. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, a déclaré : "Il s'agit d'un moment crucial pour notre planète. La restauration des terres est essentielle pour garantir un avenir prospère aux générations futures".



"Il est essentiel que la communauté internationale s'unisse pour apporter des solutions ambitieuses et durables pour freiner la dégradation des sols, lutter contre la sécheresse et promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles", a ajouté le ministre AlFadley. "Nous devons renforcer la coopération internationale pour relever les défis environnementaux urgents auxquels notre planète est confrontée".



Le ministre AlFadley a également souligné que l'accueil de la COP16 par l'Arabie saoudite reflète son engagement en faveur de la préservation et de la restauration de l'environnement, tant au niveau national qu'international, en citant des initiatives telles que l'Initiative verte saoudienne, l'Initiative verte du Moyen-Orient et l'Initiative mondiale pour la terre du G20.



Bien que les tendances en matière de dégradation des sols varient d'une région à l'autre, les données de la CCD indiquent que, si les tendances actuelles se poursuivent, le monde devra restaurer 1,5 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030 pour atteindre les objectifs de neutralité en matière de dégradation des sols énoncés dans les objectifs de développement durable. À Riyad, sous la présidence du Royaume d'Arabie saoudite de la COP16, une forte pression sera exercée pour obtenir des engagements plus concrets afin d'accélérer les efforts de restauration et d'atteindre cet objectif essentiel.



De hauts responsables d'organisations internationales, de gouvernements et de la société civile ont également abordé la nécessité croissante d'accroître l'ambition et de relever les défis mondiaux causés par la dégradation des sols, notamment la sécheresse, l'insécurité alimentaire et les migrations forcées, ainsi que le besoin urgent d'une action multilatérale pour y faire face.



Le secrétaire exécutif de l'UNCCD, Ibrahim Thiaw, a déclaré : "La dégradation des sols et la sécheresse touchent près de la moitié de la population mondiale : "La dégradation des sols et la sécheresse touchent près de la moitié de la population mondiale, en particulier les communautés autochtones, les petits exploitants agricoles, les femmes et les jeunes. La COP16 à Riyad sera un moment clé pour accélérer la restauration des terres à grande échelle et renforcer la résistance à la sécheresse, avec de multiples avantages pour les populations, la nature et le climat. Notre succès dépend de l'ambition de toutes les parties et de notre engagement à redéfinir notre relation avec la terre pour les générations futures".



Selon la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, jusqu'à 40 % des terres de la planète sont déjà dégradées, ce qui affecte directement quelque 3,2 milliards de personnes. Dans le même temps, les sécheresses sont plus fréquentes et plus intenses - en hausse de 29 % depuis 2000. On estime que 75 % de la population mondiale sera touchée par la sécheresse d'ici à 2050.





