Ndele - Des infrastructures pour renforcer la cohésion entre les jeunes et autonomiser les femmes

Sentiment de joie et de satisfaction des autorités locales et surtout de la population de Ndele, sortie massivement, ce vendredi 10 Janvier 2020, lors de la remise officielle de la Maison des jeunes et du Centre de la promotion de la femme.

Financée conjointement par la Coopération italienne et la MINUSCA et mise en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la maison des jeunes a été construite grâce au projet dit de sensibilisation dans les communautés à haut risque de Ndele. Les jeunes, à l’image de Regis Kete se disent content d’avoir enfin leur propre espace. « Cette maison nous servira de cadre de rencontre et d’échange entre tous les jeunes de la préfecture. Elle va nous permettre de promouvoir la cohabitation pacifique et la cohésion sociale », déclare le jeune homme.

Le centre de la promotion de la femme a quant à elle été entièrement réhabilitée grâce au projet à impact rapide de la MINUSCA. Construite en 2012 par le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC), le centre, comme certaines infrastructures de la ville a fait l’objet de vandalisme, conséquence des dernières crises qu’a connu la localité. Pour Martine Fandoma, présidente de l’antenne local de l’Organisation des femmes centrafricaines (OFCA), les femmes vont pouvoir enfin renouer avec la promotion de leurs activités. « Nous avions initié plein d’activités qui ont trait à l’autonomisation des femmes, le dialogue, etc. Nous allons nous mettre au travail car nous avons désormais notre espace à nous », s’en est-elle réjouie.

Même sentiment de joie affichée par le préfet, Amine El Mahad. Il a attiré l’attention des jeunes et des femmes sur la nécessite de bien gérer ces locaux dans l’intérêt général. « Je m’engage à y veiller personnellement. Les femmes, je vous encourage à scolariser massivement vos filles afin que demain elles aient un emploi et soient indépendante », a-t-il exhorté.

Pour Thomas Vaah, chef du Bureau de la MINUSCA de Ndele, ces gestes entrent dans la droite ligne du mandat de la mission qui est non seulement de protéger mais également de renforcer la cohésion sociale entre les populations. « La MINUSCA sera toujours à vos cotes. Que ce modeste geste puisse contribuer à ramener la paix et créer un lien plus soudé entre les jeunes et les femmes de la région », a-t-il déclaré.

Notons que, les deux infrastructures ont été respectivement équipés de kits de fonctionnement, notamment un groupe électrogène, des panneaux solaires, une salle d’informatique et une salle spectacle. Le cout global des deux bâtiments s’élève à environ douze million neuf cent mille francs CFA.