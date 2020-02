Ne parlez pas aux élèves de Quatrième Révolution Industrielle (4IR). Inspirez-les (Par De Wet Joubert, RS Components, Afrique subsaharienne)

Par De Wet Joubert, RS Components, Afrique subsaharienne

C'est incroyable à quelle vitesse le monde qui nous entoure change. La quatrième révolution industrielle (4IR) est à nos portes et la façon dont nous continuerons de nous adapter à cette ère de changements technologiques et sociétaux rapides va être cruciale. Les raisons pour lesquelles nous devons nous adapter à ces changements et à quelle vitesse nous sommes capables de le faire font partie des problématiques centrales de notre temps et l'éducation est un facteur clé dans la façon dont nous naviguons dans les eaux de ces changements. Alors que notre société, ses défis et nos perspectives d'avenir évoluent, l'éducation doit se transformer en catalyseur de ces progrès.

Transformer l'éducation pour l'aligner sur les défis de cette nouvelle ère est une grande priorité pour l'équipe de RS Components (http://www.RSonline.africa). Nous sommes particulièrement intéressés à encourager la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM) dans les écoles, à promouvoir le développement des compétences numériques dans les universités et les collèges, ainsi qu'à promouvoir les opportunités après les études pour préparer les diplômés à l'emploi dans ce monde en évolution rapide.

La préparation à la quatrième révolution industrielle nécessite un large éventail de compétences techniques combinées à une curiosité brûlante pour trouver des solutions à nos problèmes les plus urgents. Dans ce contexte, notre objectif est d'inspirer l'innovation et de promouvoir des voies qui la soutiennent tant dans la pensée que dans le design.

L'importance de l'innovation dans notre industrie est incontournable. Nous fournissons des composants, des services et des solutions électroniques et industriels à une grande variété de secteurs. Combinés, ils alimentent tous des équipements modernes et inspirent de nouvelles stratégies et façons de faire des affaires. Nous aidons les entreprises du monde entier à atteindre leurs objectifs ou à obtenir un avantage concurrentiel en offrant notre mélange de produits et de solutions innovants. Nous avons accompagné de nombreux clients lors de la création de leur 4IR.

Apporter la 4IR à l'éducation

C'est ce genre d'innovation et d'expérience que nous voulons apporter à l'espace éducatif. Les concepts et les éléments pratiques qui fonctionnent dans l'industrie et qui définissent 4IR sont exactement ceux que nous voulons intégrer dans l'éducation. Notre objectif est d'amener les élèves à réfléchir à la résolution de problèmes critiques à l'aide de la technologie.

C’est en essayant de répondre à cette idée que nous avons remarqué une lacune particulière dans le processus. Dans la plupart des environnements traditionnels d'éducation et de formation, le sujet est abordé par cœur. On dit aux élèves ce qu'il faut savoir et comment connectez suffisamment de points pour réussir un test. Ces étudiants ne sont donc pas inspirés à réfléchir de manière critique sur les possibilités qui s'offrent à eux, à sortir des sentiers battus et à penser différemment. Dans ce type d'environnement d'enseignement, il leur sera difficile de prendre en charge la technologie et de l'appliquer à leur propre réflexion pour trouver de multiples solutions.

Ceci est particulièrement important si nous voulons encourager une plus grande adoption des sujets STEM. Dire à un enfant de choisir la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques ne suffit pas. Enseigner les STEM ne suffit pas.

Ce dont nous avons besoin, c'est du même esprit que ces professeurs de chimie amusants que vous pouvez trouver sur YouTube. Montrez et dites, puis rendez-le pertinent pour le monde réel. Montrez aux étudiants les outils et les plateformes, montrez ce qu'ils peuvent faire, montrez comment ils s'intègrent dans l'industrie et le reste du monde.

Partout, apporter la 4IR aux étudiants

Le voyage peut commencer à la maison. Minecraft-Pi (http://bit.ly/3bUfmjY), fourni avec Raspbian (http://bit.ly/2wwoDyn) (le système d'exploitation gratuit du Raspberry Pi), peut être manipulé en utilisant le codage dans le jeu. Un enfant peut jouer et apprendre Python (http://bit.ly/2wuMtdP), l'un des langages de programmation les plus utilisés au monde. On peut aller plus loin et installer Scratch (http://bit.ly/38JCuj8), un jeu de codage par glisser-déposer conçu par le Massachusetts Institute for Technology (MIT), qui est également disponible gratuitement via Raspberry Pi ou par téléchargement depuis le MIT.

La carte d'ordinateur Raspberry Pi (http://bit.ly/32cGeHs) est une merveille de technologie avec laquelle vous recevrez, pour environ 35 $, des outils dans une gamme allant des outils de base jusqu’aux outils très avancés de la 4IR. Elle est également fournie avec le support DesignSpark (http://bit.ly/2SVk1te), une plate-forme RS qui propose des didacticiels, des logiciels et des ressources gratuits pour les étudiants, les enseignants, les parents et les amateurs.

Mais vous n'avez même pas besoin d'un Raspberry Pi pour commencer. Des outils tels que Scratch sont disponibles gratuitement. Nous devons utiliser ces différents outils en combinaison pour relier les points entre eux et voir les choses incroyables que la 4IR a déjà créer dans le secteur. C'est ainsi que nous allumons les étincelles d'innovation et d'imagination dans l'esprit des étudiants.

Cette approche fonctionne. J'ai vu des étudiants construire de petites fusées, des caméras intelligentes et des capteurs de chaleur. Ils peuvent voir comment leurs pensées et leurs idées peuvent devenir réalité. Mais l'impact devrait se faire sentir - dans plus d'écoles et de foyers. Si nous pouvons nous concentrer sur l'inspiration des étudiants sur ce qu'ils peuvent faire avec la technologie numérique, alors 4IR cesse d'être un concept virtuel et commence à devenir tangible dans le monde réel.

