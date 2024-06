INTERNATIONAL Neutralité et partenariats stratégiques : Les positions du Tchad et de la Russie

Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Juin 2024



Ce mercredi 5 juin 2024, une conférence de presse conjointe a eu lieu à N'Djamena entre le ministre des Affaires Étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Viktorovitch Lavrov, et le ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères Abderaman Koullamallah. Cette rencontre a été marquée par des discussions sur divers sujets internationaux et bilatéraux.

Position de neutralité du Tchad



Lors de cette conférence, Abderamane Koullamallah a réaffirmé la position de neutralité du Tchad dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Il a déclaré : « Hier et aujourd’hui nous avons toujours la même position. (…) Nous sommes un pays non aligné. Nous ne serons jamais alignés sur quelques puissances que ce soient. Mais nous observons une neutralité stricte dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine et nous appelons toujours à une solution pacifique. »



Critique des principes occidentaux par la Russie



Le ministre russe des Affaires Étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué la position des pays occidentaux en matière de résolution des conflits. « En ce qui concerne la conférence de Suisse de la paix qui se tiendra dans 10 jours, nous ne comprenons pas cette position occidentale. Soit tu te prononces en faveur de la paix, soit tu te prononces en faveur de la guerre. (…) Les principes occidentaux sont les suivants : vous devez choisir soit vous soutenez la Russie, soit vous nous soutenez. Si vous choisissez la Russie, nous allons vous punir. Voilà la position occidentale ! »

Appel à une justice équitable



Koullamallah a également insisté sur la nécessité d'une justice équitable dans les relations internationales. « Quand il y a un conflit, il ne faut pas que la résolution de ce conflit soit à géométrie variable. D’un côté, on dénonce et dans d’autres massacres, on oublie de dénoncer. Il faut absolument que les relations internationales se basent sur une justice équitable. (…) Tous les peuples du monde se valent, quels que soient les conflits, quelles que soient les guerres, quelles que soient les oppositions de guerre, que ce soit en Ukraine, en Palestine ou dans d'autres pays. Il faut que la communauté internationale ait une position crédible. »



Coopérations militaires et projets économiques



Sergueï Lavrov a évoqué la coopération militaire entre la Russie et le Tchad, affirmant que « ces accords sont en train d’être mis en œuvre. Les forces armées et les forces de sécurité de la République du Tchad reçoivent de la Fédération de Russie des produits militaires qui renforcent les capacités de combat et qui offrent la possibilité de lutter efficacement contre toutes les manifestations du terrorisme. Cette coopération va se poursuivre. »



Il a également invité le Tchad à présenter une liste de projets concrets pour les entreprises russes. « Nos amis tchadiens doivent présenter la liste de tous les projets concrets pour nos entreprises russes. (…) Nous allons attendre des propositions concrètes de nos amis tchadiens afin que nous puissions préparer la mission économique pour aborder tous les sujets, tous les projets prometteurs de manière plus minutieuse. »



Souveraineté et relations internationales du Tchad



Abderaman Koullamallah a souligné l'indépendance du Tchad dans ses relations internationales : « La France et le Tchad entretiennent des liens historiques séculaires, et nous continuerons à entretenir ces liens. Cependant, nous ne sommes l'otage de personne, que ce soit la France, la Russie ou toute autre puissance ou pays. (…) La position du Tchad est claire : nous sommes un pays souverain. Nous tenons chèrement à notre souveraineté et nous développons des relations avec qui nous le souhaitons. Nous continuerons à entretenir des relations avec qui nous voulons. »



Cette conférence de presse conjointe a permis de clarifier les positions des deux pays sur des sujets internationaux et de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.





