Ngaoundéré : les étudiants tchadiens prônent l'excellence académique

L'Union des étudiants tchadiens résidant à Ngaoundéré (UET/UN) a organisé le 11 juin une journée d'excellence académique au restaurant universitaire de l'Université de Ngaoundéré, en présence des membres du bureau exécutif, des étudiants des différentes facultés de l'Université et d'autres invités.



Le président du comité d'organisation, par ailleurs chargé des affaires académique de l'Union, Abakar Tchaouna, a rassuré de la disponibilité de l'UET/UN à accompagner les étudiants afin de promouvoir l'unité et l'excellence académique au sein du milieu universitaire.



Le président de l'UET/UN, Idrissa Saleh Abdramane, a appelé tous les étudiants à prôner l'unité et le vivre-ensemble. "Nous n'avons qu'un seul crédo, celui de donner à cette Union ses lettres de noblesse en prônant l'unité et l'excellence académique", a-t-il dit.



Un concours de plaidoirie et de distinction des meilleurs a marqué la cérémonie. Cette initiative encourage notamment ceux qui veulent embrasser les carrières de magistrat et d'avocat.



32 meilleurs étudiants tchadiens des différentes facultés et instituts de formation de l’université ont été primés à l’occasion de cette journée d'excellence académique.