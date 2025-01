Niger - Alerte enlèvement à Agadez : Eva Gretzmacher, citoyenne européenne, disparue

Détails de l'Enlèvement



L'enlèvement a été perpétré par des hommes armés à bord d'un véhicule V6. La nouvelle de cet incident a été confirmée par notre confrère Aïr Info, suscitant une vive inquiétude au sein de la communauté locale.





Contexte et Réactions



Eva Gretzmacher est une personnalité appréciée à Agadez, reconnue pour son engagement auprès des maraîchers et son rôle dans l'éducation des jeunes, en soutenant des initiatives dans la musique et la couture. Son implication dans la communauté a fait d'elle une figure bien-aimée, rendant son enlèvement d'autant plus choquant.



Les habitants d'Agadez expriment leur incompréhension et leur stupéfaction face à cette situation. Un appel est lancé à ses ravisseurs pour qu'ils la libèrent rapidement, en bonne santé.



La situation reste préoccupante, et les autorités locales sont mobilisées pour retrouver Eva Gretzmacher.