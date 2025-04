Niger : Enlèvement d'une ressortissante suisse à Agadez

Selon les informations rapportées par le journal Aïr-Info Agadez, "l'enlèvement a eu lieu à son domicile, situé dans le quartier Dagmanett 2 de la ville".





Née au Liban, Claudia s’était installée à Agadez il y a plusieurs années, après avoir séjourné en Algérie où elle travaillait dans le secteur du tourisme. Elle était mariée à un citoyen nigérien et avait fondé à Agadez une association dédiée à apporter de l'aide aux artisans locaux.





Cet enlèvement survient dans un contexte préoccupant, quelques mois après celui de Madame Eva Gretzmacher, une ressortissante autrichienne qui avait été enlevée le 11 janvier 2025 dans la même région d'Agadez.



L'enlèvement de Claudia a suscité une onde de choc au sein de la communauté locale et parmi les expatriés. Les autorités nigériennes sont appelées à intensifier leurs efforts pour garantir la sécurité et protéger les étrangers vivant dans le pays. Des enquêtes sont sans doute en cours pour tenter de localiser Mme Claudia et de faire face aux responsables de ces actes criminels.



Ce nouvel incident met en lumière les défis de sécurité que rencontre le Niger, particulièrement dans des régions comme Agadez, où la présence d'expatriés peut attirer des menaces. La situation nécessite une attention soutenue des autorités locales et un soutien international pour assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs.