AFRIQUE

Niger : Expulsion massive de migrants de Libye vers le nord du Niger

Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Mai 2025

L'association nigérienne de défense des droits humains Alarme Phone Sahara (APS) a rapporté qu'au moins 783 personnes, majoritairement des citoyens nigériens incluant des femmes et des mineurs, ont été expulsées de Libye et refoulées vers des localités désertiques du nord du Niger entre le 28 mars et le 25 avril 2025.