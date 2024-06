Niger : Fermeture de trois sociétés de sécurité par le ministère de l'Intérieur

Selon les informations communiquées par le ministère de l'Intérieur, les sociétés Securicom, GADNET Sécurité et Manga Sécurité ont commis des infractions graves à la réglementation en vigueur en matière de sécurité privée. Ces manquements, qui portent notamment sur la gestion du personnel, la détention d'armes et le respect des procédures de sécurité, constituent une menace pour la sécurité publique.



En prenant cette mesure d'interdiction, le ministère de l'Intérieur vise à protéger les populations nigériennes et à garantir le maintien de l'ordre public. Il est important que les sociétés de sécurité privées exercent leurs activités dans le strict respect des lois et des règlements en vigueur afin de ne pas compromettre la sécurité des personnes et des biens.



Cette décision d'interdiction s'inscrit dans une volonté plus globale du ministère de l'Intérieur de renforcer le contrôle des sociétés de sécurité privées au Niger. Des inspections régulières seront menées et des sanctions seront prises contre les sociétés qui ne respectent pas la réglementation.