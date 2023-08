Niger : L'Italie a réduit son contingent en rapatriant 65 soldats

Les autorités envisagent ainsi de libérer plus de place dans la base pour les civils qui pourraient avoir besoin d'aide dans le contexte de la situation actuelle au Niger.



Le ministère italien de la Défense a précisé qu'il envisageait d'effectuer plusieurs vols depuis le Niger la semaine prochaine. Selon ses informations, 250 militaires italiens sont actuellement présents dans ce pays africain.



Plus tôt, l'Italie a également évacué 36 citoyens de Niamey.



Le 26 juillet, un groupe de militaires nigériens a annoncé à la télévision la destitution du président Mohamed Bazoum, la fermeture des frontières du pays, l'instauration d'un couvre-feu, la suspension de la Constitution et l'interdiction des activités politiques des partis. Le 28 juillet, ils ont fait savoir que le général Abdourahamane Tchiani était désormais à la tête du pays.