Niger : L'Union européenne rappelle son ambassadeur

Désaccord avec les Allégations

L’UE a exprimé son profond désaccord avec les allégations et justifications avancées par les autorités de transition. En réponse, elle a décidé de rappeler son Ambassadeur de Niamey pour consultations à Bruxelles.





Engagement Humanitaire

Malgré la crise actuelle au Niger, l'Union Européenne a réaffirmé son intention de continuer à soutenir la population. Elle souligne que l’aide humanitaire est essentielle et est fournie de manière neutre, impartiale et indépendante. Cette aide est mise en œuvre par des agences des Nations Unies ainsi que par des organisations et ONG internationales.





L’UE insiste sur le fait que rien ne devrait justifier l’instrumentalisation de l’aide humanitaire à des fins politiques, et elle reste déterminée à garantir que l'assistance parvienne à ceux qui en ont le plus besoin.





La crise entre l'UE et le Niger met en évidence les enjeux complexes de l'aide humanitaire dans un contexte de transition politique. Pour trouver une issue durable à cette crise, il est nécessaire de privilégier le dialogue, la transparence et la coopération internationale.