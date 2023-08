Niger : L’ancien rebelle nigérien, Rhissa Ag Boula, annonce son intention de reprendre les armes pour chasser les putschistes

Le Conseil de la résistance pour la République (CRR), un mouvement lancé le 8 aout dernier par l'ancien rebelle touareg Rhissa Ag Boula, a annoncé dans un communiqué dimanche qu’il soutient les positions de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) sur la crise politique qui secoue la Niger depuis le 26 juillet dernier, et a affirmé son intention de reprendre les armes pour chasser les putschistes.



Dans son communiqué, le CRR a appelé « tous les patriotes sincères et engagés à répondre pour mener ce combat salvateur et patriotique » car « il enclenchera le moment opportun les hostilités contre les ennemis de la paix et de la quiétude sociale ».



L’ancien chef rebelle a affirmé « qu’en tout état de cause, il se détermine à enclencher des actions militaires pour s’assurer du retour à l’égalité au Niger » en ce moment où la junte vient d’annoncer une transition de trois ans.



Il a réaffirmé son soutien à la position de la Cédéao « visant à intervenir pour bouter hors d’état de l’espace public et politique du Niger les militaires putschistes » et les prend « pour seuls responsables de tout ce qui adviendra » au Niger.



Pour rappel, Rhissa Ag Boula a été un chef historique des rébellions touarègues de 1991 et 2007 et un ancien compagnon de l’emblématique rebelle nigérien Mano Dayak.