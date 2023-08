Niger : La Côte d’Ivoire suspend les exportations et importations des marchandises

La Côte d'Ivoire a suspendu jusqu'à nouvel ordre, les opérations d’« exportations et d'importations ainsi que des formalités de dédouanement des marchandises en provenance et à destination du Niger », a annoncé, mardi, le gouvernement ivoirien.



Pour Abidjan, il s'agit de la mise en application des sanctions de la CEDEAO prises le dimanche 30 juillet dernier par les chefs d'Etat réunis en sommet extraordinaire à Abuja. La Côte d'Ivoire devient le deuxième pays de l'espace communautaire à appliquer ces sanctions après la République du Bénin, qui a fermé sa frontière avec le Niger.



Pour rappel, les Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis en session extraordinaire le 30 juillet 2023 en vertu du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance et après l’examen de la situation au Niger ont décidé de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes.



Les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), réunis ce dimanche à Abuja, ont donné un ultimatum d’une semaine aux membres de la junte au Niger pour restaurer l’ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un « recours à la force ».



Il faut souligner la Cédéao a notamment demandé « la libération immédiate » du président Bazoum et le « retour complet à l’ordre constitutionnel en République du Niger ».