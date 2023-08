Niger : La France a terminé l’évacuation de 1079 personnes

« Les opérations d’évacuation sont maintenant terminées. La France a procédé à l’évacuation de 1079 personnes : 577 ressortissants français et ayants-droits, et de très nombreuses autres nationalités », a annoncé jeudi 3 aout, le ministère français des Affaires Etrangères. Le président français, Emmanuel Macron, s’est félicité de cette opération qui s’est terminée avec succès.



« La France a évacué plus de mille Français, Européens et ressortissants d’Amérique latine, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, qui souhaitaient quitter le Niger. Aux agents de l’Ambassade de France à Niamey et du Quai d’Orsay, ainsi qu’à nos militaires : merci », s’est félicité, jeudi, le président Macron sur son compte officiel Twitter.



Pour rappel, c’est mardi soir que la France a commencé à évacuer par avion des civils, en grande majorité français, du Niger à la suite du putsch de la semaine dernière. Sur les quelque 1200 Français enregistrés sur les listes consulaires au Niger, selon Paris, 600 ressortissants avaient exprimé le souhait de revenir en France.



Paris avait justifié l’évacuation par les « violences qui ont eu lieu » contre son ambassade dimanche lors d’une manifestation hostile à la France, et par « la fermeture de l’espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens ».