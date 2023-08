Niger : La résidence présidentielle de Bazoum privée d’électricité

Le mercredi 2 aout 2023, les membres de la junte « ont lâchement interrompu la ligne qui dessert la résidence présidentielle en isolant du reste du reste du périmètre présidentiel qui continue à avoir l’électricité puisqu’étant au régime de Securité N+2 », a annoncé, mardi, dans un communiqué, l’ancien parti au pouvoir, le PNDS-Tarayya ( Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme).



Le PNDS-Tarayya a rappelé dans son communiqué que la présidence est branchée sur la ligne principale du camp et du group secours de la résidence. « En cas du coupure d’alimentation de cette ligne, l’ensemble du camp de la garde présidentielle et de la résidence présidentielle est pris en charge par le groupe principal » et en cas d’une coupure de cette ligne, « un groupe secondaire qui prend en charge uniquement la résidence présidentielle démarre automatiquement », a renseigné ce parti politique.



Le PNDS-Tarayya a relevé que c’est « depuis 11 heures du matin (mercredi 2 aout, Ndlr), que la résidence a été sciemment déconnectée du réseau prioritaire de la NIGELEC et du groupe secours de la résidence » et par conséquent, le président Bazoum « et sa famille ne bénéficient même plus de la fourniture rotative de l’énergie » électrique.