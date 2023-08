Niger : Le chef de la junte promet un retour à l’ordre constitutionnel d'ici 3 ans

« Notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir », a déclaré samedi soir le Général Abdourahamane Tiani, dans une allocution télévisée d'une dizaine de minutes, tout en précisant que la durée de la transition « ne saurait aller au-delà de trois ans » et convoqué un « dialogue national » qui devra formuler des « propositions concrètes » sous 30 jours, afin de poser « les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle » pour le Niger.



Dans un message à la nation, le président du CNSP, Abdourahamane Tiani, a affirmé que « ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeure ouverts au dialogue » pour résoudre la crise politique en cours.



« À la vérité, la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, aussitôt fermement soutenue par nos vaillantes populations s'inscrit dans un contexte de rejet du modèle sécuritaire et de mauvaise gouvernance faites d'injustice, de corruption mise en œuvre par des régimes qui se prétendent démocratiques, mais qui en réalité dévoient et discréditent la démocratie », a affirmé le Général Abdourahamane Tiani.



« Notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien fier et résilient », a-t-il insisté.