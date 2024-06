Niger : Le gouvernement envisage d’utiliser l’oléoduc du Tchad pour exporter son pétrole brut vers le marché international

Cette décision a été actée lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le 25 juin 2024 à Niamey. Selon le compte-rendu du Conseil, l'option tchadienne est envisagée en raison de "l'impasse diplomatique avec le Bénin".Rappelons que le Niger a inauguré en 2023 un pipeline de 1.000 km reliant ses champs pétrolifères au port de Sémé au Bénin. Ce pipeline, considéré comme le plus long d'Afrique, devait permettre au Niger d'exporter son pétrole brut pour la première fois vers le marché international.Cependant, les relations entre le Niger et le Bénin se sont tendues ces derniers mois, notamment en raison de différends sur le tracé de la frontière et des questions migratoires. Ces tensions ont conduit à la fermeture de la frontière terrestre entre les deux pays en avril 2024.Dans ce contexte, l'utilisation du pipeline de Sémé est compromise, ce qui a poussé le Niger à explorer d'autres solutions. L'oléoduc du Tchad, long de 1.700 km, relie les champs pétrolifères du Tchad au port de Kribi au Cameroun. Il a une capacité de transport de 300.000 barils de pétrole brut par jour.Le recours à l'oléoduc du Tchad pour exporter son pétrole brut permettrait au Niger de contourner le Bénin et d'accéder à un marché international. Cependant, cette option s'avère moins optimale pour le Niger car elle implique des frais de transport plus élevés.L'utilisation de l'oléoduc du Tchad par le Niger est donc une solution temporaire envisagée en attendant une résolution des tensions avec le Bénin et la normalisation des relations entre les deux pays.