Niger : Le secrétaire d’État américain a échangé à nouveau avec Bazoum

Le secrétaire d’état américain, Antony Blinken, a eu un nouvel entretien avec le Président déchu du Niger, Mohamed Bazoum . «J'ai exprimé notre soutien continu et indéfectible au président démocratiquement élu du Niger, à l'État de droit et à la gouvernance démocratique», a-t-il déclaré ce mercredi 2 aout 2023 sur son compte officiel Twitter.



Le 28 juillet dernier, le secrétaire d’État américain s’était précédemment entretenu avec le président nigérien Mohamed Bazoum et l’ancien président Mahamadou Issoufou.



Le secrétaire d’État avait réitéré au président Bazoum le soutien indéfectible des États-Unis et a souligné l’importance de son leadership continu à Niamey. Il avait salué le rôle de Bazoum dans la promotion de la sécurité non seulement au Niger, mais aussi dans l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest. Le secrétaire Blinken avait par ailleurs souligné que les États-Unis continueront d’œuvrer pour assurer le rétablissement complet de l’ordre constitutionnel et des règles démocratiques au Niger.



Le secrétaire avait aussi fait part à l’ancien président Issoufou de sa vive inquiétude quant au maintien en détention du président démocratiquement élu Bazoum et à l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations visant à garantir l’ordre constitutionnel au Niger. Le secrétaire avait regretté que ceux qui détiennent Bazoum menacent des années de coopération fructueuse et des centaines de millions de dollars d’aide qui viennent en aide au peuple nigérien. Il avait demandé à l’ancien président Issoufou de continuer à tout mettre en œuvre pour résoudre la situation en faveur du gouvernement civil démocratiquement élu.