Niger : Les États-Unis suspendent des programmes d'aide

Selon M. Blinken, ces conditions sont conformes aux mesures prises par la CEDEAO et l’Union africaine. « Le gouvernement américain continuera à réexaminer son assistance et sa coopération extérieures en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, conformément à ses objectifs en matière de politiques et aux restrictions légales », a rappelé Washington.



« Nous restons déterminés à soutenir le peuple nigérien pour l'aider à préserver sa démocratie durement acquise et nous réitérons notre appel au rétablissement immédiat du gouvernement démocratiquement élu du Niger », a ajouté le diplomate américain.



Depuis le putsch du 26 juillet, les États-Unis ont condamné avec force le renversement du président Bazoum et ont ordonné, mercredi, l’évacuation de ses citoyens du Niger.