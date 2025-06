Niger : Les forces tchadiennes brillent à l'exercice militaire Tarha Nakal 2 des pays de l'AES et du Togo

Le Général Oumar Hachim, chef d’état-major de l’État-Major Général des Armées Tchadiennes, a assisté à la cérémonie. Cet exercice symbolise la coopération et la solidarité entre les pays participants, visant à renforcer les capacités militaires et la préparation opérationnelle des forces armées de la région. Tarha Nakal 2 a permis aux différents contingents de partager leurs expériences et d’améliorer leur coordination face aux défis sécuritaires croissants.





Le Colonel Major Mamane Sani Kiao, Chef d’État-Major de l’Armée de Terre et représentant le Chef d’État-Major des Armées du Niger, a présidé l'événement. Le Tchad s'est distingué en remportant le premier prix de la compétition tant sur le plan collectif qu'individuel. Le détachement de la FIR du Tchad s'est classé premier au tir collectif, tandis qu'un soldat de la FIR a également obtenu la première place au tir individuel, suivi par un militaire malien et un nigérien.





La participation du Tchad et des nations de l’Alliance des États du Sahel (AES) témoigne de l’engagement des États à collaborer pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région du Sahel. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de coopération régionale indispensable pour faire face aux menaces pesant sur la sécurité collective. Ce type d’exercice contribue à forger des liens solides et à créer un environnement propice à une sécurité durable.





L’exercice Tarha Nakal 2 représente donc une étape significative dans le renforcement des capacités militaires en Afrique de l’Ouest, favorisant ainsi un avenir sécurisé pour tous les pays concernés. Après l’allocution du Préfet de Tillia, la cérémonie s’est conclue par la remise des prix et un échange de cadeaux entre les différentes délégations et les autorités nigériennes, marquant cette coopération militaire.