Niger : Manifestation gigantesque de soutien à la junte

« Des milliers de citoyens ont répondu massivement à l'appel du Front Patriotique Pour la Souveraineté à travers une marche suivie de meeting à la place de la résistance (place escadrille) » samedi, « pour apporter un soutien indéfectible au CNSP et au gouvernement de transition », a rapporté Niger Tribune.



Cette manifestation a eu lieu à la veille du 64ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cédéao qui s’ouvre ce dimanche 10 décembre 2023 à Abuja au Nigeria avec le Niger, le Burkina, la Mali et la Guinée à l'ordre du jour.