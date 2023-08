Niger : Paris répond à la junte par la négative au sujet des accords militaires

La France n’est pas restée muette face au communiqué de la junte publié jeudi annonçant que le Niger suspend sa coopération militaire avec Paris. La chaine française, TV5 Monde a dans un article publié vendredi 4 aout, rapporté que Paris a répliqué en disant que seules « les autorités nigériennes légitimes » du Niger peuvent dénoncer les accords militaires avec la France.



« La France rappelle que le cadre juridique de sa coopération avec le Niger en matière de défense repose sur des accords qui ont été conclus avec les autorités nigériennes légitimes », a indiqué vendredi le ministère français des Affaires étrangères d’après TV5 Monde.



Les autorités légitimement élues du Niger « sont les seules que la France, comme l'ensemble de la communauté internationale, reconnaît », a-t-il ajouté tout en « prenant note » de la décision de la junte.



Jeudi 3 aout, les putschistes au Niger ont annoncé qu’ils ont mis fin aux fonctions d'ambassadeurs du Niger dans quatre pays. Ils ont aussi déclaré jeudi soir dénoncer plusieurs accords militaires conclus avec la France, qui concernent notamment le « stationnement » du détachement français et le « statut » des militaires présents dans le cadre de la lutte antidjihadiste, dans un communiqué lu à la télévision nationale.



« Face à l'attitude désinvolte et la réaction de la France relativement à la situation" du Niger, "le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP, militaires au pouvoir), décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État », a déclaré un des putschistes.