Niger : Tenu du premier Conseil des ministres pour l’année 2024

Lors de cette séance, le Président a remis les lettres de mission aux ministres, définissant ainsi les attentes pour chaque ministère pendant la transition. Cette étape marque un engagement solennel envers la population nigérienne et témoigne de notre détermination à travailler en faveur du progrès et du bien-être commun.



De plus, des décrets d'organisation ont été adoptés pour plusieurs ministères tels que les Affaires Étrangères, les Transports et le Commerce. Ces décrets permettront une meilleure organisation administrative au sein de ces départements clés.



Dans un souci d'économie budgétaire, il a été décidé de mettre fin aux contrats des agents contractuels dans les ministères. Cette mesure vise à réduire les dépenses publiques qui représentent un impact financier important estimé à 11 milliards FCFA par an.



Par ailleurs, suite à des dysfonctionnements graves constatés au sein du Conseil Communal de Gaya, celui-ci a été dissous. De même, les maires des communes d'Ourafane et Abalak ont été révoqués afin d'assurer une gestion plus efficiente dans ces zones.



La présentation du bilan déficitaire de la campagne agro-pastorale 2022-2023 est également à l'ordre du jour. Nous faisons face à un déficit céréalier dans 5343 villages et un déficit fourrager de 18 millions de tonnes. Afin de remédier à cette situation préoccupante et d'assurer la souveraineté alimentaire, un programme sera mis en œuvre dans les plus brefs délais.



En ce qui concerne les marchés publics d'infrastructures, le Conseil des Ministres a approuvé la supervision des travaux routiers Doutchi-Kurdula-Frontière Nigeria pour un montant de 412 millions FCFA. De plus, des conduites d'eau seront fournies à Niamey pour une somme totale de 24 et 18 milliards FCFA respectivement.



Des nominations importantes ont également été annoncées dans différents domaines tels que la santé, l'éducation, les transports, la justice ou encore les mines et énergies. Ces responsables auront pour mission de veiller au bon fonctionnement des secteurs qui leur sont attribués afin d'améliorer le quotidien des Nigériens.



Enfin, plusieurs conseillers techniques exerçant au sein des ministères du Commerce et de la Fonction Publique mettront fin à leurs fonctions.



Le Conseil des Ministres du jeudi 04 janvier 2024 marque ainsi une étape essentielle dans notre volonté commune d'œuvrer pour l'avancement du Niger. Les décisions prises aujourd'hui témoignent de notre engagement envers le développement économique et social du pays.