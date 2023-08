Niger : Tinubu appelle ses émissaires à tout faire pour parvenir à une solution amiable

Cette action s'inscrit dans le cadre de la résolution adoptée à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu le week-end dernier à Abuja.



La délégation, dirigée par l'ancien chef d'État nigérian, le général Abdulsalami Abubakar (Rtd), est partie pour Niamey jeudi après un briefing du président Tinubu à la State House à Abuja.



L'ancien chef d'État nigérian est accompagné dans la délégation par le sultan de Sokoto, Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar III, et le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray.



Le Président a également envoyé une délégation distincte dirigée par l'Ambassadeur Babagana Kingibe pour discuter de la crise du Niger avec les dirigeants de la Libye et de l'Algérie.



En informant les deux délégations, le président Tinubu leur a demandé de s'engager fermement auprès de toutes les parties prenantes afin de faire tout ce qui est nécessaire pour garantir une résolution concluante et à l'amiable de la situation au Niger, dans l'intérêt de la paix et du développement de l'Afrique, plutôt que d'adopter les positions géopolitiques d'autres nations.



"Nous ne voulons pas faire de procès d'intention à qui que ce soit. Notre préoccupation est la démocratie et la paix dans la région", a déclaré le président.



S'exprimant après la réunion, le général Abdulsalami Abubakar a déclaré que la délégation rencontrerait les dirigeants du coup d'État au Niger pour présenter les demandes de la direction de la CEDEAO.



Les deux chefs de mission ont exprimé leur optimisme quant à l'issue des missions.