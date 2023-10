Niger : aucun "projet d'attentat" au bureau du Ministre de l'Économie et des Finances (communiqué)

Le ministère de l'Economie et des Finances du Niger a rassuré l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a eu, lundi 23 octobre 2023, aucune tentative de mise en œuvre d'un projet d'attentat au bureau du Ministre.



"Si cette fausse rumeur, malveillante, est liée à l'interpellation d'un cadre du département, il convient de noter qu'elle a eu lieu depuis plus d'une semaine et qu'en tout état de cause, l'intéressé est déjà remis en liberté", a indiqué le ministère.