INTERNATIONAL Niger : "cette tentative de putsch n’a aucun soutien populaire" (chef de la diplomatie française)

Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Août 2023



Le 5 août 2023, Mme Catherine Colonna, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, a donné une interview à France Info concernant la situation au Niger. Elle a répondu aux questions d'Ersin Leibowitch et Bertrand Gallicher sur les accords militaires avec la France et les développements récents au Niger.

Concernant les accords militaires avec la France, Mme Colonna a souligné que les forces françaises présentes au Niger, comme dans d'autres pays, y sont à la demande des autorités légitimes du pays et dans le cadre d'accords signés avec ces autorités. Ces forces ont pour mission d'aider à la lutte contre le terrorisme. Elle a néanmoins précisé que la coopération militaire et civile avec le Niger a été suspendue depuis le coup d'État, et que les décisions prises par la junte au pouvoir ne sont pas reconnues par la France, qui ne reconnaît que les décisions des autorités légitimes du pays.



En réponse aux inquiétudes concernant la sécurité des soldats français au Niger, la Ministre a déclaré que la situation est actuellement calme, mais que tous les efforts sont déployés pour convaincre la junte de renoncer à cette aventure périlleuse qui nuit au Niger et à la région. Elle a souligné que les coups d'État ne sont plus tolérés en Afrique, et que les chefs d'État de la région ont pris des mesures fermes pour s'opposer à de telles actions.



Par rapport au sentiment anti-français qui pourrait grandir à la suite de cette situation, Mme Colonna a rejeté cette notion en affirmant que le putsch n'a aucune justification et ne bénéficie d'aucun soutien populaire. Elle a décrit les manifestations comme étant organisées et non spontanées, visant à détourner l'attention du manque de légitimité de la junte. La Ministre a souligné que les drapeaux russes brandis lors de ces manifestations ne confèrent aucune légitimité aux putschistes.



Interrogée sur les contacts entre la junte et Wagner, une entreprise militaire privée russe, la Ministre a exprimé ses préoccupations quant à ces rapprochements. Elle a rappelé que les pouvoirs en place au Mali et au Burkina Faso sont issus de coups d'État, et que recourir à Wagner, qui est accusée d'exactions et de pillages de ressources dans la région, n'est pas une solution viable.



Concernant la position de la France face à cette situation, Mme Colonna a souligné que le Niger présente des fragilités comme d'autres pays de la région, mais que le coup d'État est le résultat d'une initiative personnelle d'un petit groupe d'officiers sans aucune justification. Elle a affirmé que la stabilité du Niger était constitutionnellement assurée, et que le peuple a exprimé sa volonté lors des élections. Elle a appelé à la fin de cette aventure périlleuse et à un retour rapide à la démocratie au Niger.



La Ministre a exprimé son soutien aux autorités légitimes du Niger et son engagement pour le rétablissement de la démocratie dans le pays.





