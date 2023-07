Niger : continuité de l’assistance des agences, fonds et programmes de l'équipe pays de l'ONU

Le Représentant spécial a condamné avec la plus grande fermeté la prise de pouvoir par la force et l’atteinte à la gouvernance démocratique, à la paix et à la stabilité au Niger. « Le changement anticonstitutionnel de gouvernement au Niger vient aggraver une situation sécuritaire dégradée dans la zone du Liptako Gourma, et dans la région en général », a déclaré M. Simão.



M. Simão a assuré de la continuité de l’assistance des agences, fonds et programmes de l'équipe pays des Nations Unies au Niger en faveur des populations vulnérables. Il a aussi réitéré l’engagement de UNOWAS et de l'ensemble du système des Nations à travailler en étroite collaboration avec la CEDEAO, dans un esprit de complémentarité, afin d'aider le peuple nigérien et les autres pays de la région qui traversent des moments difficiles, à réaliser leurs aspirations légitimes.