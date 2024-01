Niger : entretien entre le ministre de l’Intérieur et le ministre libyen des affaires étrangères

Une rencontre s'est tenue ce matin à Niamey entre le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État nigérien de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, et son homologue libyen Issa Majid Mansour, ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines.



Les discussions entre les deux ministres ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et la Libye, notamment dans les domaines sécuritaire et migratoire.



Cette rencontre au sommet témoigne de la volonté des deux pays de raffermir leurs relations de bon voisinage et leur partenariat stratégique face aux défis régionaux liés au terrorisme et aux réseaux criminels.