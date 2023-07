Niger : l’OCI appelle à la libération immédiate de Bazoum et à la restauration de l’ordre constitutionnel

Le secrétaire général de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, qui suit avec une profonde inquiétude les développements de la situation en République du Niger, et qui a condamné fermement toute tentative visant à prendre le pouvoir par la force, appelle à la libération immédiate du Président Mohamed Bazoum, Président de la République démocratiquement élu, à garantir la protection de son intégrité physique et à la restauration de l’ordre constitutionnel au Niger.



Le secrétaire général souligne l’importance qu’attache l’OCI à la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Niger et dans toute la région du Sahel et exprime son soutien aux efforts régionaux déployés à cette fin, selon un communiqué.



Le secrétaire général de l’OCI réaffirme son entière solidarité avec le peuple nigérien.