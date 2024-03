Niger : l’OCI condamne l’attaque terroriste meurtrière

Le secrétariat général de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), a fermement condamné la meurtrière attaque terroriste contre une position de l’armée du Niger dans l’Ouest du pays, perpétrée dans la nuit du 20 du 21 mars 2024 et qui a fait une vingtaine de morts et plusieurs blessés.



Le secrétaire général de l’Organisation, Hissein Brahim Taha, a qualifiée cette attaque de lâche et de répréhensible et a appelé à mettre fin à de tels actes odieux. Il a réaffirmé l’entière solidarité de l’OCI avec les autorités du Niger et les pays de la région du Sahel dans leurs efforts pour combattre les groupes terroristes.



Enfin, le secrétaire général a également adressé ses condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple nigériens et a souhaité aux blessés un prompt rétablissement.