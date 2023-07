Niger : l'UE suspend sa coopération et son appui budgétaire avec effet immédiat

La suspension de la constitution et la dissolution des institutions démocratiques annoncées par les putschistes ont fragilisé l'État et le peuple nigérien, mettant en péril la paix, la stabilité et la sécurité du pays. L'UE réaffirme son appel à la restauration complète et immédiate de l'ordre constitutionnel et se joint aux déclarations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de ses partenaires africains et internationaux à cet égard. En coordination avec le Président du Conseil européen, Josep Borrell mène actuellement de nombreuses discussions pour parvenir à cette résolution, et l'UE se tient prête à soutenir les décisions prises par la CEDEAO, y compris l'adoption de sanctions.



Selon l'UE, cette atteinte inacceptable contre l'intégrité des institutions républicaines nigériennes ne restera pas sans conséquences sur le partenariat et la coopération entre l'Union européenne et le Niger, dans tous les domaines. En plus de l'arrêt immédiat de l'appui budgétaire, toutes les actions de coopération dans le domaine sécuritaire sont suspendues sine die avec effet immédiat. L'UE prend ainsi une position ferme en réponse au coup d'État et en soutien à la démocratie et à la stabilité dans la région.