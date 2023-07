Niger : l’armée se range derrière les putschistes pour éviter un bain de sang

Dans ce communiqué, l'Etat-major des Armées souligne l'importance de prévenir toute confrontation meurtrière entre les différentes forces, qui risquerait d'entraîner un bain de sang et de porter atteinte à la cohésion au sein des Forces de Défense et de Sécurité. Afin d'éviter des conséquences désastreuses et incontrôlables pour la population, les forces armées ont décidé de souscrire à la déclaration des Forces de Défense et de Sécurité.



L'Etat-major rappelle également que le pays demeure confronté à l'insécurité imposée par les Groupes Armés Terroristes et les Groupes du Crime Organisé. Malgré les tensions internes, il exhorte l'ensemble des FDS à rester concentré sur leurs missions et à conserver leur combativité légendaire dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Cette détermination reste essentielle pour assurer le bien-être des populations nigériennes.



Face à la situation actuelle, l'État-Major des Armées Nigériennes réaffirme son engagement envers la stabilité nationale et appelle à la prudence dans toute intervention militaire extérieure, qui pourrait entraîner des conséquences préjudiciables pour le pays. La priorité reste la sécurité intérieure et la protection des citoyens.