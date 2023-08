Niger : la CEDEAO a adopté un plan pour une éventuelle intervention

Après trois jours de travaux à Abuja, les chefs d'état-major de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont finalisé la planification d'une éventuelle intervention militaire contre les putschistes qui contrôlent le pouvoir au Niger depuis plus d'une semaine.



Ils ont clôturé leurs travaux ce vendredi après-midi 4 août dans la capitale fédérale du Nigeria. La force qui sera engagée bénéficie d'un mandat robuste, permettant l'usage de la force avec des actions offensives autorisées.



Le Nigeria jouera un rôle de leader avec le dispositif le plus important, incluant des forces terrestres, aériennes et navales. La contribution nigériane sera la plus conséquente. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Bénin ont également annoncé leur participation, et une promesse d'appui du Sénégal est en discussion. La liste complète des contributeurs n'est pas encore confirmée.



Les détails sur les effectifs de la force d'intervention ne sont pas encore divulgués. L'ultimatum se termine dans deux jours, mais la force est prête à agir dès que les chefs d'État donneront leur feu vert.