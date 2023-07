Niger : la CEDEAO appelle les mutins à libérer sans condition le président Bazoum

Dans un communiqué officiel, l'organisation régionale a condamné vigoureusement cette tentative de prise de pouvoir par la force et a appelé les responsables de cette action à libérer immédiatement et sans condition le Président de la République démocratiquement élu.



La CEDEAO, soutenue par la communauté internationale, tient les auteurs de cette tentative pour responsables de la sécurité et de la sûreté du Président, de sa famille, des membres du gouvernement ainsi que du public en général.



La situation est suivie de près par les États membres de la CEDEAO, qui se tiennent prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la stabilité et l'unité nationale du Niger.