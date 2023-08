Niger : la CEDEAO convoque un autre Sommet extraordinaire le 10 août 2023

Le Président Bola Ahmed Tinubu, Président de la République Fédérale du Nigeria et Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a convoqué un autre Sommet Extraordinaire de la Conférence sur la situation politique en République du Niger. Le Sommet se tiendra à Abuja, le jeudi 10 août 2023.



Les dirigeants de la CEDEAO examineront et discuteront de la situation politique et des récents développements au Niger au cours du Sommet, après la fin de l'ultimatum d'une semaine fixé pour la libération du président Mohamed Bazoum et le rétablissement de l'ordre constitutionnel.