Niger : la France condamne toute tentative de prise de pouvoir par la force

Toute tentative de prise de pouvoir par la force au Niger a été condamnée par la France. C’est ce qu’a annoncé jeudi ? la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sur son compte Twitter.



« La France est préoccupée par les événements en cours au Niger et suit attentivement l’évolution de la situation. Elle condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force et s’associe aux appels de l’Union africaine et de la CEDEAO pour rétablir l’intégrité des institutions démocratiques nigériennes », indique le texte.



Pour rappel, des rebelles militaires au Niger ont annoncé la destitution du président Mohamed Bazoum et la fermeture des frontières du pays.



Dans leur déclaration diffusée à la télévision, ils ont garanti l’intégrité physique du président et ont décrété un couvre-feu de 19h00 à 5h00. Le fonctionnement de tous les établissements publics au Niger est suspendu.