Niger : lancement de la Phase 2 de la production de pétrole dans le bloc d'Agadem

Le Premier ministre de la transition, Ali Mahamane Lamine Zeine, a présidé la cérémonie de lancement de la Phase 2 de la mise en production du bloc d'Agadem, le 1er novembre 2023.



Cette étape importante dans le secteur pétrolier du Niger promet de stimuler l'économie nationale, en particulier celle de la région de Diffa. La mise en service de cet oléoduc géant s'est faite malgré les défis rencontrés.



La fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin, due aux sanctions imposées par la Cedeao, en réponse au coup d'État survenu à Niamey le 26 juillet, n'a pas entravé la réalisation de ce projet majeur. Le pipeline, d'une longueur de près de 2 000 km, offrira au Niger la possibilité d'exporter son pétrole brut sur le marché international, en utilisant le port de Sèmè situé au Bénin voisin.



Dans son discours lors de la cérémonie, le Premier ministre a souligné l'engagement du pays à préserver sa dignité en utilisant les ressources pétrolières à bon escient. Il a insisté sur le fait que les revenus générés par cette deuxième phase de production devaient être exclusivement alloués au développement du Niger, dans le cadre d'un partage équitable.



Le but est de garantir que l'ensemble de la population nigérienne bénéficie de ces ressources. Le Premier ministre a également souligné que ces ressources serviraient à renforcer la souveraineté du pays et à relever les défis auxquels il est confronté.



Il a promis que la gestion de ces ressources se ferait dans la plus grande transparence pour garantir qu'elles soient utilisées de la manière la plus efficace possible. Le projet de construction du pipeline, lancé en 2019, avait initialement prévu une finalisation en 2022. Cependant, en raison des perturbations provoquées par la pandémie de Covid-19, le calendrier a été affecté, comme l'avait expliqué la West African Oil Pipeline Company (Wapco), qui a supervisé le projet.



Le gouvernement nigérien a investi un total de six milliards de dollars dans ce projet, dont 4 milliards pour le développement des champs pétroliers à Agadem, et 2,3 milliards pour la construction de l'oléoduc.