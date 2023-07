Niger : le Kremlin appelle au retour à l'ordre constitutionnel et à la retenue

"Nous la suivons [la situation au Niger] de très près, en particulier dans le contexte du fait que, depuis une semaine, nous étudions étroitement les affaires du continent avec les Africains, et, certes, ce qui se passe [au Niger] est très préoccupant", a déclaré le porte-parole du Kremlin. Il a ajouté que les événements au Niger préoccupaient vivement tous les participants au sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg la semaine dernière.



"Nous sommes favorables au prompt rétablissement de l'ordre public dans le pays et prônons la retenue de toutes les parties afin d'éviter des pertes humaines. Certes, nous souhaitons que le Niger revienne à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible et continue à résoudre les défis majeurs en matière de développement du pays", a souligné M. Peskov.