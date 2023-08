Niger : le Mali et le Burkina Faso déploient des avions de combat pour contrer la CEDEAO

Le Mali et le Burkina Faso "traduisent en acte concret leurs engagements contenus dans leur communiqué conjoint" et ont "déployé des avions de combat et des hélicoptères pour répondre à toute forme d'agression contre le Niger", informe la RTN -télévision d'État nigérienne- à travers un reportage diffusé ce 18 août 2023.



Les deux pays ont décidé de "mutualiser leurs forces" à travers le "déploiement de vecteurs aériens".



De plus, des officiers d'état-major du Mali et du Burkina Faso se sont réunis à Niamey. Un plan de riposte a été élaboré pour faire face à l'éventuelle intervention militaire de la CEDEAO.



L'option militaire envisagée par la CEDEAO vise à restaurer l'ordre constitutionnel à la suite du renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum par un coup d'État.