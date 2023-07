Niger : le chef de la diplomatie appelle à s'opposer au coup d'État

Hassoumi Massoudou, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a appelé ce 27 juillet 2023, à travers les réseaux sociaux et les médias, à s'opposer au coup d'État qu'il rejette.



« Une tentative de coup de force est en cours au Niger depuis. Cet acte d’officiers factieux vise comme ailleurs à remettre en cause nos libertés chèrement acquises, notre démocratie et les progrès accomplis », a indiqué le ministre d'État très tôt ce matin sur les réseaux sociaux.



« Chef du gouvernement par intérim, j’en appelle à tous les démocrates, à tous les patriotes, pour mettre en échec cette aventure porteuse de tous les périls pour notre pays. Cette aventure aux objectifs funestes, car elle se heurtera à la levée de boucliers partout au Niger des forces démocratiques et de progrès », a déclaré sur Twitter, le chef de la diplomatie et Premier ministre par intérim.



« Le pouvoir légal et légitime est celui exercé par le président élu du Niger, Mohamed Bazoum », a-t-il par ailleurs indiqué sur France 24.



Dans une déclaration lue à la télévision nationale, dans la nuit de ce 26 juillet 2023, des militaires ont annoncé la suspension de la Constitution de la 7ème République et l'instauration d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin. Les frontières sont fermées.